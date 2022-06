அதிபருக்குக் கடிவாளம்! | இலங்கையில் அரசமைப்பின் 21-ஆவது சட்டத்திருத்தம் குறித்த தலையங்கம்

