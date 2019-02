தொடர்ந்து விரிவடைந்து வரும் துறைகளில் ஒன்றான மின் துறையின் கீழ் தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெற காரணமாக இருக்கும் இளநிலை பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கான சம்மந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த படிப்பினை National Power Training Institute கல்வி நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது.

வழங்கப்படும் படிப்பு: Graduate Engineer Course on Operation & Maintenance in Transmission & Distribution Systems

இதில் 25 சதவீத இடங்கள் நிறுவனங்களின் உதவியுடன் கல்வி பயில்வோருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதர இடங்களில் எஸ்சி, எஸ்டி, ஒபிசி பிரிவினர் மற்றும் மாற்று திறனாளிகளுக்கு அரசு விதிகளின் படி இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.

இப்படிப்பில் சேர Electrical (or) Electrical & Electronics/ Power Engineering பிரிவுகளில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பப் படிவங்களை www.kar.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். டிசம்பர் 26 விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விரிவான தகவல்களுக்கு www.kar.nic.in என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம்.