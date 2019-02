மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை 2013ம் ஆண்டில் INSPIRE (Innovation Science Pursuit For Inspire Research) உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

ஆண்டுதோறும் 10 ஆயிரம் இன்ஸ்பையர் உதவித்தொகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதன்படி, தேர்வு செய்யப்படும் நபருக்கு ரூ.80,000 வழங்கப்படுகிறது. அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வரை இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

இந்த உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், 2013ம் ஆண்டில் ஏதேனும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்தில் 12ம் வகுப்பு முடித்து இந்தியாவில் இயற்கை அல்லது அடிப்படை அறிவியல் துறைகளில் பி.எஸ்சி, பி.எஸ்சி (ஹானர்ஸ்), நான்கு வருட பிஎஸ் மற்றும் 5 வருட இன்டிகிரேடட் எம்.எஸ்சி, பி.எஸ்சி., எம்.எஸ்சி அல்லது பி.எஸ்-எம்.எஸ் ஆகிய படிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை படித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

மேலும் 12ம் வகுப்புத் தேர்வில் அதிகபட்ச மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும், தேசிய நுழைவுத்தேர்வில் குறிப்பிட்ட ரேங்க் பெற்ற மாணவர்களுள் ஒருவராக இருக்க வேண்டும்.

இந்த உதவித்தொகைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க www.online-inspire.gov.in என்ற வலைத்தளத்தில் நவம்பர் 30ம் தேதி வரை ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை பிரின்ட் எடுத்து பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்தை அதில் ஒட்டி விண்ணப்பத்தில் கையெழுத்திட்டு, தேவையான ஆவணங்களில் நகல்களுடன் Director, National Institute of Science Technology and Development Studies, Dr.K.S Krishnan Marg, New Delhi - 110 012 என்ற முகவரிக்கு, டிசம்பர் 9ம் தேதிக்குள் சென்று சேரும் விதமாக தபால் உறையின் மீது, Application for INSPIRE Scholarship for the year 2013 என்று குறிப்பிட வேண்டும். டிசம்பர் 9க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.