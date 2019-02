மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் செயல்பட்டு வரும் ராணுவ ஆயத தொழிற்சாலையில் 1 வருட தொழில்பழகுநர் பயிற்சி பெற தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பயிற்சியின் பெயர்: Engineering Graduate Apprenticeship Training

காலியிடங்கள் துறைவாரியாக:

01. Chemical- 10

02. Electrical- 01

03. Mechanical- 04

04. Metallurgy - 1

கல்வித்தகுதி: சம்மந்தப்பட்ட துறையில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.3,560

பயிற்சியின் பெயர்: Diploma Engineer - Apprenticeship Training

காலியிடங்கள் விவரம்:

01. Civil - 01

02. Electrical - 03

03. Mechanical - 10

கல்வித்தகுதி: சம்மந்தப்பட்ட துறையில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.2,530

பயிற்சியின் பெயர்: Technician Apprenticeship Training

காலியிடங்கள்:

01. Medical Lab Technician - 01

02. Office Secretary/Stenography - 01

03. Purchasing & Store Keeping - 02

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதி அடிப்படையில் தகுதியானவர்கதள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம், தேதி பற்றிய முழு விவரங்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கு பின்னர் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: கீழ்வரும் விபரங்களின் முறையின் அடிப்படையில் ஆங்கிலத்தில் விண்ணப்பப்பம் படிவ தயார் செய்து பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

கல்வித்தகுதி, வயது, சாதி போன்ற தேவையான சான்றுகளின் அட்டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைத்து அனுப்பவும்.

விண்ணப்பத்தில் இடம் பெற வேண்டிய விவரங்கள்:

Name, Father Name & Occupation, Present Address, Contact No., Date of Birth, Qualification, Academic & Technical, Branch, Category.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

THE Sr.GENERAL MANAGER, ORDNANCE FACTORY KHAMARIA, JABALPUR (M.P) - 482005.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 12.06.2014