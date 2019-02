கைவினை மற்றும் கைத்தறி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd (HHEC) மேலாண்மை பயிற்சி (மார்க்கெட்டிங்) பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 14

பயிற்சி: மேலாண்மை பயிற்சி (மார்கெட்டிங்)

1. Hyderabad - 02

2. Chennai - 02

3. Patna - 01

4. Gaya - 01

5. Sarnath - 01

6. Kolkata - 01

7. Delhi/ Noida - 06

கல்வித் தகுதி: Textiles/ Handlooms/ Fashion Designing/ Accessories / Printing/ Designing பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது எம்.பி.ஏ., அல்லது சில்லறை விற்பனை / மார்க்கெட்டிங் / சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் விற்பனைத் துறையில் எம்.பி.ஏ.வுக்கு சமமான PG Diploma பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

உதவித்தொகை: முதல் ஆண்டு மாதம் ரூ.20, 000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.25,000 வழங்கப்படும். மேலும் நிறுவனம் விதிமுறைகளின் படி TA/DA வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: hhecjobs@hhecworld.in e-mail பயன்படுத்தி விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி விண்ணப்பிக்கவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 17.05.2014

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.hhecworld.com/advpost/vacancy3.htmlஎன்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.