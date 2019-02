புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் மின்னணு ஊடகங்கள் மற்றும் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் துறை Guest Faculty பணியிடங்களை நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் வருகின்ற 14 ஆம் தேதி நடைபெறுகின்ற நேர்முகத் தேர்வில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பணி: Guest Faculty

காலியிடங்கள்: 03

சம்பளம்: மாதம் மாதம் அதிகபட்சமாக ரூ.25,000

கல்வித்தகுதி: யுஜிசி பரிந்துரையின்படி மாஸ் கம்யூனிகேஷன், மின்னணு ஊடகம், ஊடக தொடர்பான துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 14.10.2014

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்:

HOD, Department of Electronic Media and Mass Communication, Second Floor, New School of Management Building, Pondicherry University.

Pondicherry-14.