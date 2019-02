இந்திய விமானப்படை (Indian Air Force (IAF) ) நிரப்பப்பட உள்ள குரூப் சி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 10, +2, ஐடிஐ முடித்த விருப்பம் உள்ள இந்திய குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 174

பணி - காலியிடங்கள் விவரம்:

1. AOC, Base Repair Depot, Air Force, Station, Chandigarh-16003

பணி: Supdt (Store) - 03

பணி: Storekeeper - 02

2. CO, 4 Base Repair Depot, Air Force, Chakeri, Kanpur-208008

பணி: Supdt (Store) - 01

3. AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Sulur, Coimbatore, Tamil Nadu-64141

பணி: Supdt (Store) - 04

பணி: Storekeeper - 02

பணி: Fireman - 10

4. AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Tughlakabad Po: Pushpa Bhawan , New Delhi-110062

பணி: Supdt (Store) - 02

பணி: Storekeeper - 03

5. CO, Base Repair Depot, Air Force, Air Force Station, Avadi, Chennai-600055

பணி: Supdt (Store) - 01

Storekeeper - 01

6. AOC, Base Repair Depot, Air Force, Chandan Nagar, Opp ‘D’ Mello Petrol Pump, Nagar Road, Pune-41114

பணி: Supdt (Store) - 09

பணி: Storekeeper - 04

7. AOC, Base Repair Depot, Air Force , Air Force Station, Ojhar, Nasik-422221 (MH)

பணி: Supdt (Store) - 02

பணி: Storekeeper - 01

8. AOC, Base Repair Depot, Air Force, Palam New Pinto Park, New Delhi-11010

பணி: Supdt (Store) - 02

பணி: Storekeeper - 01

9. CO, Base Repair Depot, Air Force, Village & Post Wadsar, VIA Kalol Distt-Gandhinagar, Gujarat-382721

பணி: Supdt (Store) - 01

பணி: Storekeeper - 01

10. CO, Base Repair Depot, Air Force Palam New Delhi-11010

பணி: Tailor - 01

11. AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Manauri Distt-Allahabad (UP), Pin-212212

பணி: Cook - 04

பணி: Vulcanizer - 01

பணி: Dhobi - 01

பணி: Mess Staff - 02

பணி: MTS - 69

பணி: Safaiwala - 10

12 . AOC, Equipment Depot, Air Force, Air Force Station, Devlali (South)-42251 Dist-Nasik (Maharashtra)

பணி: Supdt (Store) - 05

பணி: Storekeeper - 03

பணி: Steno - 01

13 . AOC, Equipment Depot, Air Force, Vimanpura PO Opp. HAL Helicopter Division,Bangalore-56017

பணி: Supdt (Store) - 10

பணி: Storekeeper - 08

14. AOC, Equipment Dept, Air Force, Amla Depot (PO), Dist-Betul, MP-460553

பணி: Supdt (Store) - 01

15 . CO, Equipment Depot, Air Force, C/O 406 Air Force Station,Bidar, Karnataka-58541

பணி: Supdt (Store) - 01

16. CO, Equipment Depot, Air Force Station, Maharajpura, Gwalior-47420

பணி: Supdt (Store) - 01

17. CO, Equipment Depot C/O 408, Air Force Station, Hakimpet, Secunderabad AP-50014

பணி: MTS - 02

18. CO, Movement Control Unit, Air Force, Air Force Station, Palam, New Delhi-11010

பணி: Storekeeper - 01

19. CO, Air Force Liaison Establishment (LD), C/O HAL- ADL PO-lndira Nagar Lucknow-22616

பணி: Supdt (Store) - 01

தகுதி: 10, +2, ஐடிஐ மற்றும் பட்டம் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 11.06.2017

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10801_2_1718b.pdf என்ற இணையதள அறிவிப்பு லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.