தெற்கு ரயில்வே அழைப்பு: 2652 தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கு ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! 

தெற்கு ரயில்வேயில் அளிக்கப்பட உள்ள 2652 தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள இளைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 2652

பயிற்சி அளிக்கப்படும் இடங்கள்: கோவை, சேலம், பாலக்காடு, திருவனந்தபுரம்

காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Fitter - 587

2. Machinist - 57

3. Turner - 30

4. Welder (Gas & Electric) - 456

5. Advance Welder - 24

6. Electrician - 734

7. Electronics Mechanics - 112

8. Painter - 64

9. Carpenter - 154

10. Diesel Mechanic - 104

11. Plumber - 108

12. Wireman - 68

13. Refrigeration and AC Mechanic - 12

14. Electronics /Information Technology - 29

15. Instrument Mechanic - 20

16. Draughtsman (Civil) - 50

17. Fresher MTL (Radiology) - 08

18. Fresher MTL (Pathology) - 08

19. Fresher (Fitter) - 27

தகுதி: 8,10, பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: குறைந்தபட்சம் 15 வயது பூர்த்தியடைந்தும் அதிகபட்சம் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Work Shop Personnel Officer, Office of the Chief Work Shop Manager, Signal & Telecommunication Work Shop, Southern Railway-Podanur, Coimbatore-District, Tamil Nadu - 641023

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 11.04.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.sr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1521004068059-ptj-act-apprentice-notification-2018-revised-1.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.