ஒலிபரப்பு நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? BECIL  நிறுவனத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலை

மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் பொதுத்துறை நிறுவனமான பீசில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள 399 பேஷன்ட் கேர் மேலாளர், ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Executive Consultant - 01

வயதுவரம்பு: 40க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,10.000

பணி: Regional Consultant - 03

வயதுவரம்பு: 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.60,000



பணி: Start-up Fellow - 05

வயதுவரம்பு: 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000

கட்டணம்: ரூ.300. இதனை புதுதில்லியில் மாற்றத்தக்க வகையில் BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED என்ற பெயருக்கு டி.டியாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Assistant General Manager (HR) in BECIL’s Corporate Office at BECIL Bhawan, C-56/A-17, Sector-62, Noida-201307 (U.P) மற்றும் BECIL’s Head Office at 14-B, Ring Road, I.P Estate, New Delhi – 110002, Phone No : 011-23379885

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 20.04.2018

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.becil.com/uploads/vacancy/Advertisement-RKpdf-58baa11c5b22fc396dc52a6eca15e9ad.pdf லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பணி: Patient Care Manager (PCM) - 20

சம்பளம்: ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாதம் ரூ.30,000 வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 40க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Patient Care Coordinator (PCC) - 70

சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,916

வயதுவரம்பு: 35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 30.04.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.becil.com/uploads/vacancy/11-AdvtforPCMandPCCpdf-54da38649ed9b1298569fb3d6a10e374.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பணி: Programme Coordinator - 300

வயதுவரம்பு: 01.01.2018 தேதியின்படி குறைந்தபட்சம் 25 - 35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.31,900

கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.1,500. மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.500 பதிவு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.becil.com/uploads/vacancy/Ad-PCpdf-0140e4e88f604e89553d23f0b054c134.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.