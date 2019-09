வேலை வேண்டுமா..? திருநெல்வேலி மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் பல்வேறு வேலை

திருநெல்வேலி முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி அவர்களது அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டுள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களில் காலியாக உள்ள கம்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர், ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டர், மசால்ஜி, இரவுக்காவலர் மற்றும் துப்பரவு பணியாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரும் 28க்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: கம்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் (தற்காலிக பணி) - 05

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200 + தர ஊதியம்.2,800 New Pay matrix in Level 10 (20600-65500)



பணி: ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் - 17

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5200 - 20200 + தர ஊதியம் ரூ.1,650 New Pay matrix in Level 3 (16600 - 52400)

பணி: மசால்ஜி/இரவுக்காவலர் - 17

சம்பளம்: மாதம் ரூ.4,800 10,000+ தர ஊதியம் ரூ. 1300 New Pay matrix in Level 1 (15700-50000)

பணி: துப்பரவு பணியாளர் - 03

சம்பளம்: மாதம் ரூ.4,800 - 10,000 + தர ஊதியம் ரூ.1,300 New Pay matrix in Level 1 (15700-50000)

வயதுவரம்பு: 01.07.2017 தேதியின்படி 30, 32,35க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: கம்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் கணினி துறையில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது பி.ஏ., பி.எஸ்சி., பி.காம் முடித்து கணி பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் குறைந்தபட்சம் ஜெராக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் பணியில் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். துப்பரவு மற்றும் மசால்சி, இரவு காவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி, முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், திருநெல்வேலி - 627 002.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 28.04.2018 தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் வந்து சேரும்படி அனுப்பப்பட வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.ecourts.gov.in/sites/default/files/Notification%20for%20the%20post%20of%20Computer%20Operator_%20Xerox%20Operator_%20Nightwatchman_%20Masalchi_Sweeper_13_04_2018.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.