விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? சென்னை பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் பயிற்சியுடன் வேலை

பொதுத்துறை நிறுவனமான சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேசன் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் அப்ரெண்டீஸ் பயிற்சிப் பணிகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 142

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Fitter - 19

2. Welder - 07

3. Electrician - 09

4. Mechanic (Motor Vehicle) - 10

5. Mechanic Machine Tool Maintenance - 08

6. Machinist - 05

7. Turner - 04

8. Mechanic Auto Electrical and Electronics - 02

9. Instrument Mechanic - 03

10. Mechanic Repair and Maintenance of Vehicle - 02

11. Draughtsman (Civil) - 03

12. Draughtsman (Mechanical) - 02

13. Computer Operator and Programming Assistant - 06

14. Laboratory Assistant (Chemical Plant) - 05

15. Attendant Operator (Chemical Plant) - 07

16. Advanced Attendant Operator (Process) - 14

17. Accountant - 05

18. Back Office Assistant -10

19. Executive (Marketing) - 02

20. Executive (Human Resource) - 06

21. Executive (Computer Science) - 06

22. Executive (Finance & Accounts) - 03

23. Security Guard - 04

வயதுவரம்பு: 01.07.2018 தேதியின்படி 18 பூர்த்தி அடைந்து 24க்குள் இருக்க வேண்டும். இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு அரசு விதிகளின்படி வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தகுதி: 8, பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஐடிஐ முடித்தவர்கள், பி.எஸ்சி, பி.காம் மற்றும் எம்பிஏ, பி.ஜி.டிப்ளமோ, எம்சிஏ, சிஏ., ஐசிடபுள்யூஏ, எம்எப்சி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.cpcl.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 12.08.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய இங்கு கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.