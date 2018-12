சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய காற்றலை மின் உற்பத்தி மையத்தில் காலியாக உள்ள 25 திட்ட உதவியாளர் மற்றும் திட்ட பொறியாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து வரும் 26க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 25

பதவி: Project Assistant - 17

1. EEE/Electronics and Instrumentation Engineering - 04

2. Civil Engineering - 05

3. Geoinformatics - 02

4. Statistics - 1

5. Mechanical/Electrical and Electronics Engineering - 03

6. Electrical and Electronics Engineering (Dip) - 02

பதவி: Project Engineer - 08

1. Computer Science - 02

2. EEE/ECE - 05

3. Atmospheric Sci/Meteorology - 01

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ அல்லது பி.டெக் முடித்தவர்கள், எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள், புவியியல் தகவல் நுட்பம், புள்ளியியல் துறையில் எம்.எஸ்சி த்துறையில் அல்லது

சம்பளம்:

Project Assistant Grade-I: மாதம் ரூ.19,000 வழங்கப்படும்.

Project Assistant Grade-II: மாதம் ரூ.25,000 வழங்கப்படும்.

Project Assistant Grade-III: மாதம் ரூ.30,000 வழங்கப்படும்.

Project Engineer Grade-I: மாதம் ரூ.31,000 வழங்கப்படும்.

Project Engineer Grade-II: மாதம் ரூ.33,000 வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 26.12.2018 தேதியின்படி 28 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.niwe.res.in இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Deputy Director General (F&A),

National Institute of Wind Energy,

Velachery – Tambaram Main Road,

Pallikaranai,

Chennai – 600 100.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://niwe.res.in/careers_PA&PE.php அல்லது http://niwe.res.in/assets/Docu/recruitment/Adv.no.09_2018.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.