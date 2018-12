பிஇசிஐஎல் என அழைக்கப்படும் பிராட்காஸ்ட் என்ஜினீயரிங் கன்சல்டன்ட் இந்தியா லிமிடெட் (BECIL) எனப்படும் ஒலிபரப்பு பொறியியல் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள மேலாளர் (பேஷன்ட் கேர்), கோஆர்டினேட்டர் (பேஷன்ட் கேர்) போன்ற பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 50

பதவி: Patient Care Manager (PCM) - 25

தகுதி: லைப் சயின்ஸ் பட்டப்படிப்புடன், ஹாஸ்பிட்டல்/ஹெல்த்கேர் மேனேஜ்மென்ட் போன்ற முதுகலை பட்டம் பெற்று ஒருவருடம் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000

பதவி: Patient Care Coordinator (PCC) - 25

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: லைப் சயின்ஸ் பட்டப்படிப்பு படித்து ஒருவருடம் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேணே்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,462

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.becil.com இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதள் நகல்களில் சுய சான்றொப்பம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பதிவுக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.500. மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கும் ரூ.250. இதனை புதுதில்லியில் மாற்றத்தக்க வகையில் BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED என்ற பெயரில் டி.டி.யாக எடுத்துச் செலுத்த வேண்டும்..

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Assistant General Manager (HR) in BECIL’s Corporate Office at BECIL Bhawan, C-56/A-17, Sector-62, Noida-201307 (U.P).



பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 31.12.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.becil.com என்ற இணையதளம் அல்லது http://www.becil.com/uploads/vacancy/AIIMSPCM7dec18pdf-e1493251a719e538cee5eb80d01f062d.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.