வேலை...வேலை...வேலை...

சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (MIDS) வேலை

பதவி: இளநிலை உதவியாளர்

காலியிடங்கள்: 02

கல்வித்தகுதி: ஏதேனும் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஆபிஸ் சாப்ட்வேர் துறையில் முதுகலை டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

ஆங்கிலத்தில் பேசவும், எழுதவும் தெரிந்திருப்பதோடு, தட்டச்சு செய்யவும், கணிப்பொறி இயக்கும் திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி: நூலக உதவியாளர்

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: லைப்ரரி சயின்ஸ்/ இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் இளநிலைப் பட்டம் முடித்திருப்பதோடு, தேசிய அளவிலான ஆய்வு நிறுவனம்/ பல்கலைக்கழகம்/

கல்லூரியில் குறைந்தபட்சம் 4 ஆணடுகள் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.

பதவி: ஓட்டுநர்

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் சிறு, சிறு பழுதுபார்க்கும் வேலையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஆங்கிலம்

மற்றும் தமிழில் படிக்கவும், பேசவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பணியில் ஐந்தாண்டுகள் முன்

அனுபவம் வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 25 வயதிலிருந்து 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mids.ac.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தின்படி விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான

சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Director, Madras Institute of Development Studies, 79, Second Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai 600 020.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.mids.ac.in/recruit2018.htm என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 15-06-2018.

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: ஜூனியர் ஆபரேட்டர்

காலியிடங்கள்: 15

கல்வித்தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக்/ இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் மெக்கானிக்/ எலெக்ட்ரிஷியன்/ மெக்கானிஸ்ட்/ ஃபிட்டர் துறைகளில்

ஐ.டி.ஐ. முடித்திருக்க வேண்டும்.

பதவி: ஜூனியர் ஆபரேட்டர்

காலியிடங்கள்: 4

கல்வித்தகுதி: பிளஸ் டூ தேர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும். கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். ஓராண்டு முன் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 26 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். சில பிரிவினருக்கு வயது உச்சவரம்பில் விலக்கு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.iocl.com என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது/ ஓபிசி பிரிவினர்- ரூ.150; மற்றவர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.iocl.com/download/SKMBT_2831805.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 16-06-2018

தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: JUNIOR EXECUTIVE (OFFICE)

காலியிடங்கள்: 66

பணியிடம்: சென்னை

கல்வித்தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன், கூட்டுறவுத் துறை பயிற்சியையும் முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aavinmilk.com என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான நகல்

சான்றிதழ்களை இணைத்து, விண்ணப்பக் கட்டணத்துக்கான வரைவோலையை இணைத்து, கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Managing Director, The Tamilnadu Co-operative Milk Producers Federation Limited, Aavin Illam, Madhavaram Milk Colony, Chennai 600 051.

என்ற பெயருக்கு வரைவோலை எடுத்து அனுப்ப வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://aavinmilk.com/hrhoj1050618.html என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 25-06-2018.

தொகுப்பு: பிரவீண் குமார்