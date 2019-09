மத்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் வேலை

மத்திய அரசின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையான எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் காலியாக உள்ள Senior Secretarist Assistant பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Senior Secretarist Assistant

காலியிடங்கள்: 18

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.meity.gov.in என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

Deputy Director(Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6,CGO Comlex, New Delhi - 110 003

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 15.04.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய மேற்கண்ட இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.