வேலை வேண்டுமா..? அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டெண்ட் வேலை

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள டெக்னிக்கல் அசிஸ்டெண்ட் மற்றும் ஃபீல்ட் அசிஸ்டெண்ட் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் விவரங்கள்:

பணி: டெக்னிக்கல் அசிஸ்டெண்ட்

காலியிடங்கள்: 06

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,000 - 25,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சிவில் பிரிவில், டிப்பளமோ, டிகிரி முடித்தவர்கள் அல்லது ஜியோஇன்ஃபர்மேடிக்ஸ் டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். GPS, Total Station operation work பணிகளில் களப்பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

பணி: ஃபீல்ட் அசிஸ்டெண்ட்

காலியிடம்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.8,000 - 15,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான படிப்புடன், GPS, Total Station operation work-இல் குறைந்தது இரண்டாண்டுகள் களப்பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.annauniv.edu என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து, கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Centre for Survey Training and Research (C-STAR), Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai - 600 025.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 05.05.2018.

மேலும் வயதுவரம்பு, தேர்வு செய்யப்படும் முறை போன்ற முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.annauniv.edu/pdf/CSTAR%20APR%2018.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.