வேலைக்கு விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? இசிஐஎல் நிறுவனத்தில் டெக்னிக்கல் அதிகாரி வேலை

இசிஐஎல் என அழைக்கப்படும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 20 டெக்கின்க்கல் அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 20

பணியிடம்: புதுதில்லி

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Technical Officer on contract (Cat-1,ECE) - 13

பணி: Technical Officer on contract (Cat-2,EEE) - 02

பணி: Technical Officer on contract (Cat-3,CSE) - 04

பணி: Technical Officer on contract (Cat-4,Mechanical) - 01

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் & எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மெக்கானிக்கல் பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 31.07.2019 தேதியின்படி 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,000 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: ECIL Zonal Office, D-15, DDA Local Shopping Complex, A-Block Ring Road, Naraina, New Delhi -110 028, Ph.No.011-25774645/011-25777676

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.ecil.co.in/jobs/ADVT_30_2019.pdf?fbclid=IwAR35cKEf5Yt2pLlwe_Oyh98CJFrjmrQWrXw3ytEiSqYI-TBanJLqCjxcDMI என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 28.08.2019