ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு ஏர் இந்தியாவில் வேலை: 26 முதல் நேர்முகத் தேர்வு  

ஏர் இந்தியா பொறியியல் சேவை லிமிடெட் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 393 டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கு ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Aircraft Technician (Maint/Aircraft Overhaul, Engine) - 138

பணி: Aircraft Technician Avionics, Electrical, Instrument, Radio) - 102

தகுதி: Aircraft maintenance Engineering பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது மெக்கானிக்கல், ஏரோநட்டிக்கல் பிரிவில் டிப்ளமோ எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெலிகம்யூகேஷன், ரேடியோ, இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Skilled Trades Men - Fitter, Sheet Metal Trade - 47

பணி: Skilled Trades Men Painter Trade - 28

பணி: Skilled Trades Men Upholstery, Sewing Technology Trade - 31

பணி: Skilled Trades Men, X-Ray, NDT Trade - 09

தகுதி: இயற்பியல் பாடப்பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்து இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Skilled Trades Men, Electroplating Trade - 02

தகுதி: இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் பாடப்பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்து இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Skilled Trades Men, Welder Trade - 04

பணி: Skilled Trades Men, Machincal Trade - 06

பணி: Skilled Trades Men, Fiberglass, Carpenter - 07

பணி: Draughtsman - 05

பணி: Skilled Trades - Plant Electrical - 02

பணி: Skilled Trades - Plant Mechanical - 12

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்து 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.08.2019 தேதியின்படி பொது பிரிவினர் 35 வயதிற்குள்ளும், ஓபிசி பிரிவினர் 38 வயதிற்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 40 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மேற்கண்ட அனைத்து பணியிடங்களுக்கும் மாதம் ரூ.20,000 வழங்கப்படும்.



தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தொழில்திறன், டிரேடு தேர்வு மற்றும் டெக்னிக்கல் அஸஸ்மெண்ட் தேர்வு பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Air India Engineering Services Limited, Personnel Department, Avionics Complex, First Floor, IGI Airport(Near New Custom House), New Delhi - 110 037

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1000. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.500 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை Air India Engineering Services Limites என்ற பெயரில் டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aisel.airindia.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அத்துடன் டி.டி மற்றும் சுயசான்று செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து நேர்முகத் தேர்வின் போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நேர்முகத் தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதி: 26.08.2019 முதல் 24.09.2019 வரை நடைபெறுகிறது.

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/808_1_Revised-Notification-for-Aircraft-Tech-and-Skilled-tradesmen.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.