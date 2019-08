அரசின் ஓர் அறிய புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு: 2340 உதவிப் பேராசிரியர் வேலை

2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,340 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் 24 ஆம் தேதி மலை 5 மணி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

பணி: Assistant Professors

காலியிடங்கள்: 2,340

சம்பளம்: மாதம் ரூ.57,700 - 1,82,400

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. BBM - 01

2. Bio-Chemistry - 18

3. Bio-Diversity - 04

4. Biological Science (Education) - 01

5. Bio-Technology - 03

6. Botany - 89

7. Business Administration - 01

8. Chemistry - 188

9. Commerce 102 4 106

10. Commerce (ComputerApplication) - 15

11. Commerce (E.Com) - 03

12. Commerce (International Business) - 13

13. Computer Application - 55 + 2

14. Computer Science - 137

15. Computer Technology - 01

16. Co-operation - 12

17. Corporate Secretaryship - 25

18. Defence Studies - 11

19. Economics - 92

20. Education (Education) - 28

21. Electronics - 26

22. Electronics and Communication - 04

23. Electronics and communication system - 06

24. English - 309

25. Environmental Science - 01

26. Fashion Technology - 01

27. Food and Nutrition - 04

28. Food Processing - 04

29. Food Science and Dietetics - 02

30. Food Science and Nutrition -04

31. Food Service Management and Dietetics - 05

32. Geography - 68

33. Geology - 21

34. Hindi - 04

35. Historical Studies -04

36. History - 67

37. History (Education) - 01

38. Home Science - 31

39. Human Resource Development - 01

40. Human Rights - 04

41. Indian Culture - 02

42 Indian Culture and Tourism - 01

43. Information Technology - 10

44. International Business - 04

45. Journalism and Mass Communication - 11

46. Malayalam -01

47. Marine Biology - 02

48. Mathematics - 192

49. Micro Biology - 19

50. MS-Information Technology - 02

51. Music - 02

52. Nano Technology - 06

53. Nutrition and Dietetics - 23

54. Physical Science (Education) - 03

55. Physics - 150

56. Plant Biology and Plant Bio-Technology - 32

57. Plant Bio-Technology - 06

58. Political Science - 29

59. Psychology - 13

60. Public Administration - 05

61. Sanskrit - 05

62. Social Work - 15

63. Sociology - 03

64. Statistics - 56

65. Tamil - 231 + 1

66. Telugu - 03

67. Tourism - 04

68. Tourism Administration - 04

69. Tourism and Travel Management - 02

70. Urdu - 03

71. Visual Communication - 21

72. Wild Life Biology - 07

73. Zoology - 100

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி 57 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: சம்மந்தப்பட்ட பாடப் பிரிவில் முதுகலை பட்டம் பெற்று 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் NET, SLET, SET, SLST, CSIR தேர்வு அல்லது Ph.D., தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.trb.tn.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் வழியாக மட்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.600. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவினர் ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம்.

மதிப்பெண் சலுகைகள் விவரம்: ஆசிரியர் பணி அனுபவத்திற்கு 15 மதிப்பெண், முனைவர் பட்டம் பெற்றிருந்தால் 9 மதிப்பெண், M.Phil உடன் SLET, NET,SET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் 6 மதிப்பெண், முதுகலை பட்டத்துடன் SLET, NET, SET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் 5 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். நேர்முகத் தேர்வுக்கு 10 மதிப்பெண்கள்.

நேர்முகத் தேர்விற்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://trb.tn.nic.in/arts_2019/Notification.pdf என்ற லிங்கிகை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 24.09.2019