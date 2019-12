ICFRE Recruitment 2019: பட்டதாரிகளுக்கு அறியவாய்ப்பு 

இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சில் காலியாக உள்ள 64 துணை கன்சர்வேட்டர், கன்சர்வேட்டர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 41

பணி: Conservator of Forests (CF) - 23

பணி: Deputy Conservator of Forests (DCF) - 18

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலை அல்லது முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை டெஹராடூனில் மாற்றத்தக்க வகையில் Accounts Officer, ICFRE என்ற பெயருக்கு டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Secretary, Indian Council of Forestry Research and Education, P.O, New Forest, Dehra Dun – 248006.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.icfre.org/vacancy/vacancy263.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 31.01.2020