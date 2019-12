பிஇசிஐஎல் நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா பாராமெடிக்கல் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான பிராட் காஸ்ட் என்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்தகால அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பாராமெடிக்கல் முடித்தவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Public Health Nurse(PHN) - 15

சம்பளம்: மாதம் ரூ.38,000

பணி: Catering Supervisor - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

பணி: Auxiliary Nursing Midwife (ANM) - 60

சம்பளம்: மாதம் ரூ.24,000

பணி: Dresser - 12

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

பணி: Dietician - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000

பணி: Cook - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 18,000

பணி: Mortuary Attendant(MTS)-07

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

பணி: Receptionist - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும். 10, +2 தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பாராமெடிக்கல் முடித்தவர்கள், பி,எஸ்சி (நர்சிங்) முடித்தவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவினர் ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை தில்லியில் மாற்றத்தக்க வகையில் BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED என்ற பெயருக்கு டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.becil.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களில் சுயசான்றொப்பம் செய்தவற்றை கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Deputy General Manager (HR) in BECIL’s Corporate Office at BECIL Bhawan, C-56/A-17, Sector-62, Noida-201307 (U.P).

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 25.12.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.becil.com/uploads/vacancy/b3b51bc5e8b7bb7adcc75bfb83401626.pdf என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.