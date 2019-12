மருத்துவத் துறையில் மேலாளர் வேலை வேண்டுமா?

புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய மருத்துவ சேவைகள் சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 13

பணி: Manager - 13

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. procurement - 04

2. Quality Assurance - 02

3. Logistics and Supply Chain - 03

4. Finance -02

5. Administration - 01

6. Information Technology - 01



பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The General Manager (Administraion), Central Medical Services Society, 2nd Floor, Vishwa Yuvak Kendra, 8, Teen Murtl Marg, Chanakyapurai, New Delhi-110021

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 10.01.2020



மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.cmss.gov.in/sites/default/files/RR%20%2CAdvertiseemnt%20%20and%20Application%20for%20the%20post%20of%20Managers..pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.