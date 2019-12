ரூ.40 ஆயிரம் சம்பளத்தில் மத்திய அரசில் வேலை வேண்டுமா?

புதுதில்லியில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய கட்டடங்கள் கட்டுமானக் கழகம் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள விற்பனை பிரிவு நிர்வாகி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்கள் வரும் ஜனவரி 2 ஆம் தேதி நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் பங்கேற்று பயனடையவும்.

பணி: Marketing Executive

காலியிடங்கள்: 06

தகுதி: சந்தையியல் பிரிவில் முழு நேர எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது Diploma in Management and Specialization in marketing-இல் இரண்டு ஆண்டு முதுகலை பட்டம் பெற்றிக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000

வயதுவரம்பு: 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Training and Skil Development Centre, NBCC(i) Ltd., M.G.Road, Ghitorni, Near Ghitorni Metro Staton, New Delhi - 110 030.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 02.01.2020

நேர்முகத் தேர்வுக்கு தகுதியானவர்கள் www.nbccindia.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களில் சுயசான்றுகள் மற்றும் அசல்களுடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்துகொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.nbccindia.com/pdfData/jobs/Marketing%20Executive-Advertisement_16_Dec_2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.