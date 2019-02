மத்திய அரசின் குடும்பநலம் மற்றும் சுகாதார அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனமான உணவு தரநிர்ணய பாதுகாப்பு கழகத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் அனுபவமும் உள்ளர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 140

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Direct recruitment

பணி: Director - 04

பணி: Principal Manager - 01

பணி: Joint Director - 08

பணி: Deputy Director - 08

பணி: Senior Manager (IT) - 01

பணி: Senior Manager - 01

பணி: Manager - 03

2. Deputation Recruitment

பணி: Executive Director - 02

பணி: Advisor - 01

பணி: Director - 07

பணி: Joint Director - 12

பணி: Deputy Director - 12

பணி: Assistant Director (Tech) - 18

பணி: Assistant Director (OL) - 01

பணி: Administrative Officer - 22

பணி: Senior Private Secretary - 07

பணி: Private Secretary - 17

பணி: Senior Manager (IT) - 01

பணி: Manager (IT) - 02

பணி: Deputy Manager (IT) - 04

பணி: Assistant Manager (IT) - 01

பணி: Senior Manager - 01

பணி: Manager - 02

பணி: Deputy Manager - 04

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.fssai.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் தகுதி, வயதுவரம்பு, தேர்வு செய்யப்படும் முறை போன்ற முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://fssai.gov.in/recruitmentportal/files/advertisment_dr.pdf மற்றும் https://fssai.gov.in/recruitmentportal/files/advertisement_deputation.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 25.02.2019