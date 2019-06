ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் ஏராளமான வேலைவாய்ப்புகள்... 12க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள 81 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 81

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Manager - Flight Dispatch Grade- M-4 - 02

பணி: Manager [OCC] Grade M-4 - 01

பணி: Dy. Manager - [OCC] Grade M-3 - 05

பணி: Sr. Officer- Flight Dispatch Grade - M-2 - 01

பணி: Officer - [OCC] Grade - M-1 - 01

பணி: Sr. Assistant - Data Processing Grade – S-3 - 01

பணி: Co-ordinator - 01

பணி: Assistant - Technical Library Grade - S-2 - 01

பணி: Chief of Commercial Grade- M-8 - 01

பணி: Chief ManagerScheduling & Network Planning - Grade - M-6 - 01

பணி: Officer - Commercial Grade M–1 - 01

பணி: Assistant - Commercial Grade S–2 - 08

பணி: Deputy Manager – Airport Services– Grade - M-3 - 01

பணி: Senior Officer – Catering Services – Grade-M-2 - 01

பணி: Senior Assistant – Airport Services – Grade S- 3 - 06

பணி: Chief Of IT Grade- M-8 - 01

பணி: Manager – Stores Grade – M-4 - 02

பணி: Senior Officer - Stores Grade – M-2 - 05

பணி: Officer - Stores Grade – M-1 - 01

பணி: Storekeeper Grade –S-2 - 13

பணி: Assistant - Stores Grade –S-2 - 10

பணி: Deputy Chief of Engineering - 01

பணி: Deputy Quality Manager - 01

பணி: Deputy CAM - 01

பணி: Technical Assistant - 09

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சி, பொறியியல் துறையில் பிஇ, பி.டெக், எம்பிஏ, எம்சிஏ, டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, மருத்துவத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வுகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை Ar India Express Limited என்ற பெயரில் மும்பையில் மாற்றத்தக்க வகையில் டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவப் பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.airindiaexpress.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அத்துடன் டி.டி மற்றும் சுயசான்று செய்யப்பட்ட தேவையான சான்றிதழ் நகல்களையும் இணைத்து தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Chief of HR, Air India Express Limited, Airlines House, Durbar Hall Road, Near Gandhi Square, Kotchi - 682 016.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.airindiaexpress.in/upload/Careers%20310519.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 12.06.2019