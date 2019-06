வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க... பொறியாளர், கணக்காளர் பணிக்கு உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

புதுதில்லியில் செயல்பட்டு வரும் TCIL நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பொறியாளர் மற்றும் கணக்காளர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Junior Accounts Officer - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000 - 87,000

தகுதி: CA, ICWA முடித்து 6 மாதம் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Engineer (Finance) - 03

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 - 1,40,000

தகுதி: CA,CMA முடித்துசம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant General Manager (Finance) - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.70,000 - 2,00000

தகுதி: CA,CMA முடித்து சம்மந்தப்பட்ட துறையில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத்தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1000.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tcil-india.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களையும் இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The General Manager(HR), Telecomminications Consultants India Ltd., TCIL Bhawan, Greater Kailash-1, New Delhi - 110 048

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 13.06.2019