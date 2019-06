விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? விமான நிறுவனத்தில் பைலட் பணி

பொதுத்துறை விமான நிறுவனமான ஏர் இந்தியாவில் ஒப்பந்த கால அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள பைலட் மற்றும் கோ-பைலட் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 132

பணி: Pilots and Co-Pilots

வயதுவரம்பு: 01.6.2019 தேதியின்படி 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தகுதி: பிளஸ் டூ முடித்து, பைலட் பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் புதுதில்லியில் ஜூலை 3 ஆம் தேதி காலை 10.30 மணி முதல் 12.30 நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் பங்கேற்று பயனடையலாம்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Office of Executive Director-Operations,

Air India Limited, 1st Floor, Main Reservation Building, Safdarjang Airport, Aurobindo Marg.

New Delhi-110003 (Near Jor Bagh Metro Station)

மேலும் முழுமையான http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/778_1_Advertsiement-Boeing-Latest-13062019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.