இந்திய அரசின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமான ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள 1 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 69 பணியிடங்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை இந்திய ரயில்வே பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள இந்திய இளைஞர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 103769

பணியிடம்: இந்தியா முழுவதும்

பணி: ASSISTANT (WORKSHOP)

பணி: ASSISTANT BRIDGE

பணி: ASSISTANT C&W

பணி: ASSISTANT DEPOT (STORES)

பணி: ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)

பணி: ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)

பணி: ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)

பணி: ASSISTANT POINTSMAN

பணி: ASSISTANT SIGNAL & TELECOM

பணி: ASSISTANT TRACK MACHINE

பணி: ASSISTANT TL & AC

பணி: ASSISTANT TL & AC (WORKSHOP)

பணி: ASSISTANT TRD

பணி: ASSISTANT WORKS

பணி: ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)

பணி: HOSPITAL ASSISTANT

பணி: TRACK MAINTAINER GRADE IV

ரயில்வே வாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Central Railway - 9345

2. East Central Railway - 3563

3. East Coast Railway - 2555

4. Eastern Railway, CLW & Metro - 10873

5. North Central Railway and DLW - 4730

6. North Eastern Railway, MCF and RDSO - 4002

7. North Western Railway - 5249

8. Northeast Frontier Railway - 2894

9. Northern Railway, DMW and RCF - 13153

10. South Central Railway - 9328

11. South East Central Railway - 1664

12. South Eastern Railway - 4914

13. South Western Railway and RWF - 7167

14. Southern Railway and ICF - 9579

15. West Central Railway - 4019

16. Western Railway 10734

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் அல்லது தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள், என்சிவிடி, எஸ்சிவிடி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் 18 முதல் 33 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். வயதுவரம்பில் சலுகைகோரும் பிரிவினரும் அரசு விதிகளின் வயதுவரம்பில் சலுகைகள் வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, உடற்திறன் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்புகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.rrbchennai.gov.in/downloads/cen-no-rrc01-2019.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 12.04.2019

இந்த அரிய வாய்ப்பினை இந்திய இளைஞர்கள் பயன்படுத்தி பயன்பெற வாழ்த்துக்கள்.