சண்டிகரில் உள்ள தேசிய தொழிற்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மையம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Professor, Civil Engineering - 01

பணி: Professor, Computer Science and Engineering - 01

பணி: Professor, Mechanical Engineering - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,44,200 - 2,11,800

பணி: Associate Professors, Electrical Engineering - 02

பணி: Associate Professors, Electronics and Communication Engineering - 03

பணி: Associate Professors , Applied Science - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,31,400 - 2,04,700

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1000. இதனை Director NITTTR, Chandigarh என்ற பெயரில் D.D அல்லது IPO-ஆக எடுத்து செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nittrchd.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்கள் மற்றும் அதனுடன் விண்ணப்பக் கட்டணத்திற்கான டி.டி.யை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, National Institute of Technical Teachers Traning and Research Sector 26, Chandigarh – 160 019.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.nitttrchd.ac.in/sitenew1/core/adv_prof.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 15.04.2019