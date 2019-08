தேசிய ஜவுளிக் கழகத்தில் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்?

புதுதில்லியில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய ஜவுளிக் கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 94 அதிகாரி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 94

பணி: Senior Manager/Manager(Technical)

காலியிடங்கள்: 23 (Senior Manager - 06, Manager - 08)

தகுதி: டெக்ஸ்டைல்ஸ் பொறியியல் துறையில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Manager/Manager/Joint Manager/Deputy Manager (Finance)

காலியிடங்கள்: 25

தகுதி: CA, ICWA தேர்ச்சியுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Manager/Manager/Joint Manager/Deputy Manager (HR)

காலியிடங்கள்: 34

தகுதி: எச்ஆர் பிரிவில் MBA அல்லது MSW முதுகலை பட்டம் பெற்று பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Manager/ Joint Manager (Asset Management)

காலியிடங்கள்: 04

தகுதி: எல்எல்பி பட்டம் பெற்று பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Senior Manager (Information Technology)

காலியிடங்கள்: 02

தகுதி: கணினி அறிவியல் பிரிவில் பஇ அல்லது பி.டெக் முடித்து பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Deputy General Manager, Deputy Manager (Legal)

காலியிடங்கள்: 04

தகுதி: எல்எல்பி பட்டம் பெற்று பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager Joint Manager/ Deputy Manager (Marketing)

காலியிடங்கள்: 17

தகுதி: சந்தையியல் பிரிவில் எம்பிஏ பட்டம் பெற்று பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.300. இதனை National Textile Corporation Limited என்ற பெயரில் புதுதில்லியில் மாற்றத்தக்க வகையில் டி.டி.யாக எடுக்க வேண்டும். டி.டி.யின் பின்னால் விண்ணப்பதாரரின் பெயர் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயரை குறிப்பிடவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ntc.itd.org என்ற வலைத்தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் டி.டி மற்றும் சுய சான்று செய்யப்பட்ட அனைத்து சான்றி நகல்களையும் இணைத்து சாதாரண அஞ்சலில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: National Textile Corporation Ltd, Post Bag No: 7 (Seven), Lodhi Road Head Post Office, New Delhi, Pin – 110003.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 12.04.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.ntcltd.org/Writereaddata/Downloads/Detailed%20Advertisement%20&%20Application%20Form.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.