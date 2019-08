வேலை... வேலை... வேலை... விளையாட்டு வீரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

ஸ்போர்ட்ஸ் அதாரிடி ஆஃப் இந்தியா-வில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள லைப் ராப்டு பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Life Guards

சம்பளம்: மாதம் ரூ.22,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்புக்கு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு நிகரான படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். நீச்சல் பயிற்சியில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். நீச்சல் தொடர்புடைய டைவிங்கிலும் திறமை தேவைப்படும். உயிர்ப் பாதுகாப்பு குறித்த சிறப்புத் தகுதிகள் தேவைப்படும்.

வயதுவரம்பு: 01.03.2019 அடிப்படையில் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://sportsauthorityofindia.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்கள் இணைத்து கீழ்ரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The office of Director (Pers.),SAI, JN Stadium (East Gate No.10) 2nd Floor, Lodhi Road, New Delhi.



மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://sportsauthorityofindia.nic.in/showfile.asp?link_temp_id=6846 என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 25.05.2019