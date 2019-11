ஏர் இந்தியாவில் சூப்பர்வைசர், டெக்னீசியன் வேலை வேண்டுமா? 

ஏர் இந்தியா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள சூப்பர்வைசர் மற்றும் டெக்னீசியன் பணியிடங்களுக்கான நேர்முகத் தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் வரும் 30 ஆம் தேதி நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்துகொண்டு பயனடையவும்.

மொத்த காலியிடங்கள்: 12

பணி: Cabin Technician Cabin Supervisor/ Cabin Supervisor (Sr. Level)

தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் ஹோட்டல் மேலாண்மை பிரிவில் டிகிரி அல்லது டிப்ளோமா முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி அனுபவம்: ஹோட்டல் மேலாண்மை, மருத்துவமனை சேவை, ஏர்லைன்ல் போன்ற பிரிவுகளில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வணிகம், விமான நிறுவனம் அல்லது ஹோட்டல் துறையில் பணி அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 01.09.2019 தேதியின்படி 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

மொழித்திறன்: ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 30.11.2019

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: G.M. (Engineering), Air India Engineering Services

Limited, A-320 Avionics Complex, IGI Airport, Terminal –II (Near New Customs House), New

Delhi- 110037. தொலைபேசி எண்: 011-25667895, 25652442

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.