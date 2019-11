காந்திகிராம் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வேண்டுமா? 

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் திண்டுக்கல் காந்திகிராம் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆராய்ச்சி அதிகாரி, ஆராய்ச்சி உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Research Officer - 02

தகுதி: சமூக அறிவியல் பிரிவில் முதுகலை பட்ட் பெற்றிருப்பதுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.12,000

பணி: Research Assistant - 14

சம்பளம்: மாதம் ரூ.8,000

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் கணினி குறித்த அறிதலும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Data Entry Operator - 01

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் கணினி குறித்த அறிதல் மற்றும் தட்டச்சு திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 11.12.2019 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Department of Lifelong Learning Gandhigram Rural Institute (Deemed to be University) Campus

தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

Dr.L. Raja

Project Director, Situation Analysis on Child Marriage in Dindugul District Centre for Lifelong Learning

The Gandhigram Rural Institute(Deemed to be University)

Gandhigram - 624 302. Tamilnadu

Mobile No: 9843656439, 9443677457

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.