மத்திய எரிசக்தி துறையில் வேலை வேண்டுமா?  

மத்திய எரிசக்தி துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள சயின்டிஸ்ட் 'பி' பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன்.

பணி: Scientist 'B'

காலியிடங்கள்: 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15.600 - 39,100 + தர ஊதியம் ரூ.5,400

தகுதி: Natural அல்லது Agricultural Science பாடப்பிரிவில் முதுகலை பட்டம் அல்லது பொறியியல் துறையில் கெமிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்னியூகேசன், எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், பொறியியல் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: GATE-2019 தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mnre.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, தெளிவாக பூர்த்தி செய்து அவற்றுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

Under Secretary (administration), Ministry of new and Renewable Energy, Block no.14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://mnre.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Scientist_B_Recruitment.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி தேதி: 02.10.2019