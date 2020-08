தேசிய பெண்கள் ஆணையத்தில் வேலை

தேசிய பெண்கள் ஆணையத்தில் Consultant (Official Language) பதவிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: தேசிய பெண்கள் ஆணையம்

பணி: Consultant (Official Language)

காலியிடங்கள்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000

தகுதி: மொழிபெயர்ப்பில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: விண்ணப்பத்தாரர்களின் வயது அதிகபட்சம் 63 க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் உள்ளபடி விண்ணப்ப படிவம் தயார் செய்து பூர்த்தி அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Under Secretary, Bational Commisson for Women, Plot No.21 Jasola Institutional Area, New Delhi - 110025.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 31.08.2020

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://ncw.nic.in/sites/default/files/Vacancy%204_0.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.