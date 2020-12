தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் வேலை பட்டதாரிகள் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் மேலாளர் மற்றும் உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 06

பணி: Manager (Administration) - 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 15600- 39100 + தர ஊதியம் ரூ.6600.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று சம்மந்தப்பட்ட பணியில் குறைந்தபட்சம் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Manager (Administration) - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9300-34800 + தர ஊதியம் ரூ.4800

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்று சம்மந்தப்பட்ட பணியில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: அதிகபட்சம் 56 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nhai.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் விண்ணப்ப பிரிண்ட் அவுட்டை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: DGM (HR and Admn)- I-A, National Highways Authority of India, Plot No G-5&6, Sector - 10, Dwarka, New Delhi- 110075

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 14.01.2021

ஆன்லைன் விண்ணப்ப பிரிண்ட் அவுட் சென்று சேர கடைசி தேதி: 01.02.2021



மேலும் விவரங்கள் அறிய https://nhai.gov.in/nhai/sites/default/files/vacancy_files/Detailed%20Advertisement.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.