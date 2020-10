கொச்சி கப்பல் கழகத்தில் வேலை

கொச்சி கப்பல் கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 600 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: Cochin Shipyard Limited

காலியிடங்கள்: 624

பணிகள்: Sheet Metal Worker - 88, Welder - 71, Fitter - 31, Mechanic Diesel - 30, Mechanic Motor Vehicle - 06, Fitter Pipe (Plumber) - 21, Painter - 13, Electrician - 63, Crane Operator(EOT) -19, Electronic Mechanic - 65,Instrument Mechanic - 65, Shipwright Wood -15, Machinist - 11,Auto Electrician - 02, caffolder on contract -19, Aerial Work Platform Operator on contract - 02, Semi Skilled Rigger on contract - 53, Serang on contract - 02, Cook for CSL Guest House on contract - 01

வயது வரம்பு: 30 - 50க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.23,400

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : Phase I – Objective type Online Test மற்றும்

Phase II – Practical Test , ஐடிஐ தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.300 மற்றும் ரூ.200

விண்ணப்பிக்கும் முறை : www.cochinshipyard.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

அறிவிப்பு தொடர்பான தகவல்களை அறிய career@cochinshipyard.com இ-மெயில் முகவரியில் தொடர்புகொண்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 10.10.2020