ரூ.50,000 சம்பளத்தில் மீன்வளத்துறையில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழக மீன்வளத்துறையில் காலியாக உள்ள State Data cum MIS Manager பணியிடங்களை ஒப்பந்த கால அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை

பணி: State Data cum MIS Manager

காலியிடம்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 வழங்கப்படும்.

தகுதி: கணிதம், புள்ளியியல், மீன்வள பொருளாதாரத்தில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் தகவல் தொழில்நுட்பம் (ஐடி), கணினி பயன்பாடுகளில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 01.07.2021 ஆம் தேதியின்படி, 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

05.01.2022 ம் தேதிக்குள் விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து அனுப்ப வேண்டும். மேலும் விவரங்களை கீழே படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.fisheries.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Commissioner of Fisheries and Fishermen welfare, 3rd floor, Integrated Office Building for Animal Husbandry and Fisheries Department, No.571, Anna salai, Nandanam, Chennai – 600 035

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 05.01.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://www.fisheries.tn.gov.in/includes/assets/cms_uploads/pdf/latestnews/State_Data_cum_MIS_Manager.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

