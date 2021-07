தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக் கழகத்தில் வேலை

தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக் கழகத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக் கழகத்தில் (TNPESU)

பணி: Guest Lecturer

காலியிடங்கள்: 18

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Physical Education - 03

2. Yoga - 02

3. Exercise Physiology and Nutrition - 01

4. Advanced Training and Coaching - 03

5. Sports Biomechanics and kinesiology - 03

6. Sports Psychology and Sociology - 01

7. Sports Management - 02

8. Englosh (SDE) - 01

9. Tamil (SDE) - 01

10.Yoga (SDE) - 01

தகுதி: மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு முதுகலைப் பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் NET,SLET.SET தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 25,000 மாதம்

விண்ணப்பிக்கும் முறை : www.tnpesu.org அல்லது https://www.tnpesu.org/upload/Notification-Application-for-the-Post-of-Guest-Lecturer.pdf என்ற லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம் : ரூ.500. எஸ்.சி, எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.250 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்பமுறை : எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Registrar, Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Melakottaiyur, Chennai-600127

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி : 23.07.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://www.tnpesu.org/upload/Notification-Application-for-the-Post-of-Guest-Lecturer.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்