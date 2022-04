"தமிழ்நாடு ஃபைபர்நெட்" நிறுவனத்தில் வேலை: பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு

தமிழ்நாடு கண்ணாடி இழை வலையமைப்பு "தமிழ்நாடு ஃபைபர்நெட்" நிறுவனத்தில் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள கன்சல்டன்ட் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 10

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Consultant - 04

1. NOC Manager - 01

2. Routing Manager - 01

3. Infrastructure Manager - 01

4. GIS Manager - 01

பணி: Associate Consultant - 06

1. NOC & Server - 01

2. OFC & Right of Way (Row) - 01

3. Network Security - 01

4. BSS and Helpdesk - 01

5. Operation Support System - 01

6. Electrical & Construction - 01

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேசன், எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்ட்ரூமெண்டேசன், கணினி அறிவியல், தகவல் தொடர்பியல் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி அனுபவம்: குறைந்தது 5 முதல் 7 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை : https://tanfinet.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செ்யது, பூர்த்தி செய்து செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது tanfinet@tn.gov.in மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அனுப்பலாம்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Managing Director,

Tamil Nadu FibreNet Corporation Limited,

Door.No.807, 5th floor,

P.T.Lee Chengalvaraya Naicker Trust,

Anna Salai, Chennai- 600 002.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் : 21.4.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://tanfinet.tn.gov.in அல்லது https://tanfinet.tn.gov.in/sites/default/files/Notification%20Form%20and%20Application%20Format%20for%20Engagement%20of%20Consultants%20and%20Associate%20Consultants.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.