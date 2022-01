தென்னிந்திய மாநிலங்களின் விவசாய கூட்டுறவு சங்களில் வேலை வேண்டுமா?

புதுதில்லியில் செயல்பட்டு வரும் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் விவசாய கூட்டுறவு சங்களில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனம்: South India Multi-state Agriculture Co-Operative Society

பணி: Office Assistant

காலியிடங்கள்: 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200

வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணி: Salesman

காலியிடங்கள்: 22

சம்பளம்: மாதம் ரூ.6,200 - 26,200

வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சி, ஐடிஐ, டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுயானவர்கள்.

பணி: Supervisor

காலியிடங்கள்: 08

சம்பளம்: மாதம் ரூ6,200 - 28,200

வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Accountant

காலியிடங்கள்: 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.7,200 - 30,200

வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பி.காம், எம்.காம் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Branch Manager

காலியிடங்கள்: 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.8,200 - 32,200

வயதுவரம்பு: 21 முதல் 30க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

பயிற்சி: தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு 1 ஆண்டு உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250. இதனை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.simcoagri.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

South India Multi-State Agriculture Co-Operative Society Ltd, Head Office, Town Hall campus, Near Old Bus Stans, Vellore - 632 004.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 28.02.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய www.simcoagri.com என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

