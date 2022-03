ஆவடி ஆர்ட்னன்ஸ் ஆடைத் தொழிற்சாலையில் வேலை: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

சென்னை ஆவடியில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய அரசின் ஆர்ட்னன்ஸ் ஆடைத் தொழிற்சாலையில் (ஒசிஎஃப்) நிரப்பப்பட உள்ள தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிக்கை எண். 1810/LB/57-TA/2022

பணி: தொழில் பழகுநர் பயிற்சி

மொத்த காலியிடங்கள்: 180

பிரிவு வாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1.Non - ITI Category - 72

தகுதி: 50 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் கனிதம், அறிவியல் பாடத்தில் 40 சதவிகித மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: முதலாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.6000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.6,600 வழங்கப்படும்.

2. ITI Category - 108

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: முதலாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.6,000, இரண்டாம் ஆண்டு மாதம் ரூ.7,700 வழங்கப்படும்.

வயதுவரம்பு: 14 வயது பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. கட்டணத்தை General Manager, Ordnance Clothing Factory, Avadi என்ற பெயரில் டி.டி. ஆக எடுக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்த்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்கள் மற்றும் டி.டி.யை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The General Manager, Ordnance Clothing Factory (AUnit Of Troop Comforts Limited) Agovernment of India Enterprise, Avadi, Chennai - 600 054.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 01.04.2022



மேலும் விவரங்கள் அறிய https://troopcomfortslimited.co.in/ என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.