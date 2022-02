ஹைதராபாத்தில் 216 அடி உயர ராமானுஜர் சிலை திறப்பு - புகைப்படங்கள்

வைணவ ஆச்சாரியார் ராமானுஜர் அவதரித்து 1000 ஆண்டுகள் நிறைவுற்றதை கொண்டாடும் வகையில், ஹைதராபாத்தில் ராமானுஜருக்கு பஞ்சலோக சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

By DIN | Published on : 06th February 2022 10:39 PM | Last Updated : 06th February 2022 11:19 PM