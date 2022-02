மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு சிவன் வேடமிட்ட பக்தர் - புகைப்படங்கள்

மாதம் ஒருமுறை மாத சிவராத்திரி வந்தாலும், மாசி மாதத்தில் தேய்பிறையில் வரக்கூடிய சதுர்த்தி திதியில் மகா சிவராத்திரி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

