திருநாகேசுவரம் நாகநாதசுவாமி கோயிலில் ராகு பெயர்ச்சி விழா - புகைப்படங்கள்

ராகு பெயர்ச்சியையொட்டி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள திருநாகேசுவரத்தில் ராகு தலம் எனப் போற்றப்படும் நாகநாதசுவாமி கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

By DIN | Published on : 21st March 2022 07:22 PM | Last Updated : 21st March 2022 07:36 PM