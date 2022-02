அரசு மரியாதையுடன் லதா மங்கேஷ்கர் உடல் தகனம் - புகைப்படங்கள்

1929ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 28ஆம் தேதியன்று மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் இசைக் குடும்பத்தில் பிறந்து தனது தேனிசைக் குரலால் பல விருதுகளை தனதாக்கிக் கொண்ட லதா மங்கேஷ்கர், தனது 92வது வயதி காற்றில் கரைந்தார்.

By DIN | Published on : 07th February 2022 05:04 PM | Last Updated : 07th February 2022 07:32 PM