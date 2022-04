தளபதி 66 பூஜை புகைப்படங்கள்

சமீபத்தில் நடைபெற்ற 'தளபதி 66' படத்தின் பூஜை விழா நிகழ்வில் நடிகர் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், இசையமைப்பாளர் தமன், தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு, இயக்குநர் வம்சி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

By DIN | Published on : 09th April 2022 06:47 PM | Last Updated : 09th April 2022 07:35 PM