'ரன்வே 34' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

அஜய் தேவ்கன் இயக்கி தயாரித்த 'ரன்வே 34' திரில்லர் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட திரைப் பிரபலங்கள். இப்படத்தில் அஜய் தேவ்கன், அமிதாப் பச்சன் ரகுல் ப்ரீத் சிங், அங்கீரா தர், ஆகன்ஷா சிங் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

By DIN | Published on : 21st March 2022 06:19 PM | Last Updated : 21st March 2022 06:45 PM