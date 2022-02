மாஸ் காட்டும் அஜித் குமார் - புகைப்படங்கள்

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வரும் நடிகர் அஜித் குமாருக்கு எக்கச்சக்கமான ரசிகர்கள் உண்டு. இவருடைய ஒவ்வொரு படங்களையும் அவருடைய ரசிகர்கள் விழாக் கோலம் போல் திரையரங்கில் கொண்டாடுவதும் உண்டு. அந்த வகை தற்போது அஜித் ரசிகர்களால் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் படம் வலிமை.

By DIN | Published on : 15th February 2022 06:27 PM | Last Updated : 15th February 2022 07:14 PM