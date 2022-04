இளசுகளை சீண்டும் தர்ஷா குப்தா - புகைப்படங்கள்

சின்னத்திரை தொடர்கள் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் புகழ் உச்சிக்கு சென்ற தர்ஷா குப்தா, தற்போது வெள்ளித்திரையில் சாதித்த பல முன்னணி நடிகர் மற்றும் நடிகைகளுடன் நடித்து வருகிறார்.

By DIN | Published on : 03rd April 2022 10:06 PM | Last Updated : 03rd April 2022 10:34 PM